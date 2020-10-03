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Бакрадзе: Министры живут в роскоши, а народ пребывает в тяжелейшем экономическом кризисе
03.10.2020 17:32
По заявлению лидера «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе, Грузия – это бедная страна богатого правительства, где бюрократы ежедневно богатеют, а народ беднеет. Так Бакрадзе откликнулся на новый проект госбюджета.
Как он отметил, план «Европейской Грузии», который предполагает сокращение бюрократических расходов на 2 млрд лари, устранит эту проблему и принесет стране и принесет стране переломные изменения.
«Сегодня мы страна, где правительство, министры живут в роскоши, а народ пребывает в тяжелейшем экономическом кризисе. Представленный бюджет подтверждает, что «Грузинская мечта» именно так намерена управлять страной и в последующие годы, поэтому необходимы переломные изменения, которые на этих выборах предлагаются народу «Европейской Грузией». Речь идет об изменении этой ситуации, в частности, о том, чтобы было меньше благополучия и денег правительству, и больше благополучия и денег правительству.
Это означает то, что согласно нашему обязательству на 2 млрд должны быть сокращены расходы правительства, чиновников, министров, и за счет этих 2 млрд должны быть удвоены пенсии, социальные пособия и помощь беженцам. Это те переломные изменения, которые должны принести стране эти выборы», - заявил Давид Бакрадзе.
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