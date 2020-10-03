

Зурабишвили призвала президентов Армении и Азербайджана к деэскалации и прекращению огня

03.10.2020 17:52





Я хочу призвать президентов двух наших дружеских и соседних стран, как можно скорее возобновить диалог, хочу призвать их к деэскалации и прекращению огня, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с существующим между Азербайджаном и Арменией конфликтом.



Как отметила президента на брифинге по завершении заседания Совета национальной безопасности Грузии, Тбилиси является местом, где могут состояться любые переговоры между сторонами.



«Хочу обратиться и к Минской группе, к ее сопредседателям, их ответственность относительно этого конфликта также особенна, и хочу повторить, что мы готовы сделать эту страну, Тбилиси, местом, где будет возможно проведение любых переговоров. Мы готовы ко всему, чего пожелают стороны. Я также хотела бы обратиться к Евросоюзу – мы, все три страны региона, являемся членами «Восточного партнерства». Если это что-то значит, если соседство что-то значит, а я убеждена, что очень много значит, то наша стабильность и мир в этом регионе – также в интересах ЕС, и он тоже должен использовать свои силы для достижения мира и деэскалации ситуации. Это общая цель всех трех стран, и для наших граждан нет ничего дороже, чем мир и стабильность», - заявила Зурабишвили.



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