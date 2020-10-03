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Представители ЕНД встретились с главой Миссии наблюдателей ОБСЕ / БДИПЧ
03.10.2020 18:12
Представители Единого национального движения встретились с главой Миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Джиллиан Стирк.
Председатель партии Григол Вашадзе поблагодарил Джиллиан Стирк за руководство миссией по наблюдению, особенно в сложной ситуации, вызванной пандемией.
По словам лидеров партии, они проинформировали миссию наблюдателей о текущей политической ситуации в Грузии, предвыборной обстановке и факторах, препятствующих демократическому избирательному процессу.
По их словам, особое внимание было уделено насильственной кампании, которую власти проводят в отношении оппозиции и нарушениям в избирательной администрации.
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