

Хуберт Книрш: предвыборный период в Грузии традиционно напряженный

03.10.2020 18:34





Предвыборный период в Грузии традиционно напряженный, — заявил журналистам посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.



Дипломат призвал все партии провести предвыборный период без насилия.



«Предвыборный период в Грузии традиционно проходит напряженно. Мы с коллегами глубоко опечалены растущим числом столкновений и инцидентов с применением насилия. Хочу призвать всех провести предвыборный период без насилия. Это будет предварительным условием для проведения свободных и демократических выборов в Грузии», — сказал посол.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





