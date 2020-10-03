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Хуберт Книрш: предвыборный период в Грузии традиционно напряженный
03.10.2020 18:34
Предвыборный период в Грузии традиционно напряженный, — заявил журналистам посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.
Дипломат призвал все партии провести предвыборный период без насилия.
«Предвыборный период в Грузии традиционно проходит напряженно. Мы с коллегами глубоко опечалены растущим числом столкновений и инцидентов с применением насилия. Хочу призвать всех провести предвыборный период без насилия. Это будет предварительным условием для проведения свободных и демократических выборов в Грузии», — сказал посол.
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