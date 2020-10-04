

Специалисты не исключают, что Тбилиси станет главным очагом коронавируса в Грузии

04.10.2020 19:54





Специалисты не исключают, что эпидемиологическая ситуация в Тбилиси продолжит ухудшаться, и столица станет новым главным очагом эпидемии в Грузии. Это следует из комментария главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.



Уже месяц «красной зоной» с точки зрения распространения коронавируса остается Аджария. Резкий рост начал фиксироваться в черноморском городе Батуми в начале сентября, сразу после сезона отпусков.



До 60% случаев COVID-19, выявленных в стране за последние дни, приходятся на Аджарию. Одновременно суточный прирост заболевших регулярно увеличивается в Тбилиси. За последние сутки коронавирус здесь подтвердился у 65 человек.



«Очень необходимы осторожность и соблюдение регуляций. Теперь уже мы должны быть осторожны в случае Тбилиси, чтобы не произошло того же, что в Аджарии. Нет смысла паниковать. Необходима осторожность… Чтобы в Тбилиси не было серьезного роста, необходимо соблюдать регуляции, которые все уже хорошо знают», — заявила Энделадзе, отвечая на вопрос журналистов.



За минувшие 24 часа в стране зафиксировано 554 случая инфицирования коронавирусом. 252 пациента выздоровели, двое скончались.



После выявления первого заболевшего 26 февраля и по сей день в Грузии коронавирус был подтвержден у 8 118 человек. Из них выздоровели 4 244 пациента, скончались 50.



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