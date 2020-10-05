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Саакашвили даже не помнил, что являлся почетным доктором Ереванского университета


05.10.2020   12:00


По словам третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, у него столько почетных докторских степеней, что он даже не помнил, что был почетным доктором Ереванского университета.

«У меня так много почетных докторских степеней, я действительно не помню, был ли я вообще почетным доктором в каком-либо университете Еревана. Дай бог им здоровья, но я этим не лишусь чинов», — сказал Саакашвили в прямом эфире.

Напомним, министр образования Армении потребовал лишить Михеила Саакашвили звания почетного доктора Ереванского государственного университета. Такое решение министр принял после того, как Михеил Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджана.

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