

Иванишвили подарил Тбилиси заброшенный ипподром и обещал построить там парк

05.10.2020 13:20





Лидер правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили и его благотворительный фонд «Карту» безвозмездно передали столице территорию бывшего ипподрома площадью в 36 гектаров, которая сначала принадлежала Иванишвили, а затем была куплена его же фондом.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил сегодня журналистам, что благотворительный фонд миллиардера собирается построить на территории бывшего ипподрома Центральный парк Тбилиси.



По словам мэра, над разработкой проекта парка работает голландская компания и он практически завершен. На вторник намечена презентация проекта. В ближайшие дни станет известна точная дата начала строительства.



В июле в СМИ распространилась информация о том, что заброшенное рекреационное пространство в Сабурталинском районе, принадлежащее Иванишвили (бывший ипподром), купил его же фонд «Карту» за 60 миллионов лари (19,6 миллиона долларов).



По данным СМИ, Иванишвили принадлежит еще одна заброшенная территория в центре города – это спортивный комплекс «Лагуна Вере», где раньше функционировали четыре бассейна, один из которых закрытый. В 2007 году «Лагуна Вере» приобрела компания, принадлежащая Бидзине Иванишвили. В марте 2014 года бассейны были закрыты без объяснения причин. С тех пор комплекс амортизирован и находится в аварийном состоянии.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе поблагодарил Иванишвили и его семью за подарок городу.



«Общественности хорошо известно, что фонд «Карту» десятилетиями реализует множество благотворительных проектов. Среди них одно из важнейших направлений — забота о природе, создание зеленых насаждений и уникальных парков по всей стране, большая часть которых стала визитной карточкой нашей страны.



Сегодня самый важный день, потому что Бидзина Иванишвили и фонд «Карту» совершенно безвозмездно передадут территорию бывшего ипподрома в центре города, где с помощью «Карту» будет построен Центральный парк Тбилиси, который будет стоить несколько десятков миллионов.



Над проектом работает голландская компания, идет последний этап работ. Завтра у нас будет полная презентация этого проекта, а в ближайшие дни мы предоставим вам информацию, точную дату, когда непосредственно начнется строительство.



Неоценим вклад фонда «Карту» и Бидзины Иванишвили, выкупившего указанное пространство, в спасении территории ипподрома. Сегодня он будет передан грузинскому народу, Тбилиси и тбилисцам совершенно безвозмездно. Я хотел бы поблагодарить Бидзину Иванишвили и его семью за это поистине славное дело и за их заслуги перед будущими поколениями за этот значительный подарок, в котором будет создан Центральный парк.



Еще раз хочу поздравить наших граждан с тем, что в этом районе будет построен современный уникальный парк, который обязательно станет излюбленным местом тбилисцев. Это будет один из самых крупных и важных проектов для нашего города, которым будут гордиться все живущие здесь люди и гости», — сказал Каха Каладзе.



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