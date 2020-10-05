

8 лет я не могу въехать в мою страну из-за страхов одного человека – Михаил Саакашвили

05.10.2020 13:26





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили говорит, что не может въехать в Грузию из-за того, что «одного человека» мучают страхи ион выдвигает различные обвинения.



Об этом Михеил Саакашвили говорил в эфире «Главного канала» в программе «Основные акценты».

«Достало уже, 8 лет я не могу въехать в мою страну из-за страхов и ночных кошмаров одного человека, и из-за этого он издал указы свалить на меня то «пиджаки», то продажу Давида Гареджи, то еще какие-нибудь несчастья. Если бы в Верховном суде сидел хотя бы один иностранец, то он швырнул бы обратно все несправедливые обвинения, и это должно относиться ко всем последующим правительствам, это очень важный и принципиальный вопрос для меня», - сказал Саакашвили.



Напомним, что следствие по делу так называемых «пиджаков» ведется с 2014 года. По делу о так называемых «пиджаках» прокуратура обвиняет третьего президента и бывшего главу Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашиа в растрате бюджетных средств, в частности 9 миллионов лари.



Для справки, прокуратура начала расследование по факту передачи части территории Грузии иностранному государству. Речь идет о периоде 2006-2007 годов. Дело касается определенного участка грузино-азербайджанской границы.



Следственное ведомство, предположительно, планирует выдвинуть новое обвинение против Михеила Саакашвили.



По информации «Главного канала», поводом для начала расследования послужили карты, которые были переданы грузинской стороне бизнесменом грузинского происхождения, приближенным к Кремлю – Давидом Хидашели.





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