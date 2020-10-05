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Минздравс: Дефицита PCR-тестов в стране нет


05.10.2020   13:36


«Запас PCR-тестов в стране закуплен и дефицита не фиксируется», — заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе после заседания координационного совета.

«Запас PCR-тестов в стране закуплен, исходя из этого дефицита не существует. Мы постоянно контролируем запас, параллельно ведутся закупки, как и планировалось», — отметила министр.

Вместе с тем, министр здравоохранения рассказала сегодня на брифинге о состоянии инфицированных пациентов и отметила, что 23 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

«В масштабах страны на данном этапе 23 пациента находятся на аппаратах ИВЛ, 115 человек в реанимации и 36 граждан находятся в критическом состоянии. Все пациенты проходят лечение в соответствии с рекомендациями центральной группы, которая действует до начала ковид-инфекции. Кроме того, у нас действует несколько механизмов, в которые предусматривают клинического консультанта, соответственно, поэтому эти пациенты находятся под строгим и тщательным мониторингом, с соблюдением всех протоколов », — заявила Тикарадзе.

Что касается коечного фонда, по словам министра, мобилизовано 3 тысячи коек.

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