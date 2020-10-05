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Гамкрелидзе: Контактировавшие с инфицированными коронавирусом должны перейти в самоизоляцию безо всякого тестирования
05.10.2020 14:43
По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, решение правительства относительно поведения лиц, находящихся в контакте с инфицированными коронавирусом, вступит в силу в ближайшее время.
По словам Амирана Гамкрелидзе, согласно постановлению, контактировавшие с инфицированными должны немедленно перейти в самоизоляцию безо всякого тестирования.
«Подготовлено постановление правительства, которое, вероятно, в течение двух дней вступит в силу. В основном оно касается управления и поведения людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Мы уже согласовали это и представили постановление в министерство, что контактирующие с инфицированными людьми, подчеркиваю, тесные контакты — семейные и рабочие контакты, безо всякого тестирования должны прямо перейти в самоизоляцию, оставаться дома. Те, у кого нет возможности самоизолироваться, поместят в карантин», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
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