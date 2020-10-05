|
|
|
Минздрав рекомендует воздержаться от допуска болельщиков на матч Грузия - Беларусь
05.10.2020 16:23
По заявлению министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, министерство не рекомендует зрителям посещать матч Грузия-Беларусь.
Как она заявила на брифинге, проведенном в правительственной администрации, совет еще не принял окончательного решения.
«Мы говорили о рисках, о том, насколько велик риск, если состоится футбольный матч, каково будет распространение вируса, но до 8 числа совет снова дополнительно соберется, и мы уже примем окончательное решение. Мы дали рекомендацию, что, исходя из эпидемситуации, [присутствие зрителей] не рекомендуется», - сказала министр.
Матч состоится 8 октября в Тбилиси.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна