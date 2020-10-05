

Минздрав рекомендует воздержаться от допуска болельщиков на матч Грузия - Беларусь

05.10.2020 16:23





По заявлению министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, министерство не рекомендует зрителям посещать матч Грузия-Беларусь.



Как она заявила на брифинге, проведенном в правительственной администрации, совет еще не принял окончательного решения.



«Мы говорили о рисках, о том, насколько велик риск, если состоится футбольный матч, каково будет распространение вируса, но до 8 числа совет снова дополнительно соберется, и мы уже примем окончательное решение. Мы дали рекомендацию, что, исходя из эпидемситуации, [присутствие зрителей] не рекомендуется», - сказала министр.



Матч состоится 8 октября в Тбилиси.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





