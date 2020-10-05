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Я никому не дам притеснять грузинских армян, но мы никогда не поддержим сепаратизм - Саакашвили
05.10.2020 16:25
Третий президент Грузии реагирует на армяно-азербайджанский военный конфликт и говорит, что у мира нет альтернативы. По словам Михеила Саакашвили, «война по соседству - это катастрофа для Грузии». Он также подчеркнул, что поддержка сепаратизма недопустима:
Я никому не дам притеснять грузинских армян, но для Грузии территориальная целостность — это основа существования, наша государственная вера, мы никогда не будем поддерживать сепаратизм.
«Такие вопросы можно решить путем переговоров, ничего я так ненавижу, как войну, война по соседству - это катастрофа для нас», - сказал Михеил Саакашвили в беседе с «Главным акцентом».
Третий президент Грузии и кандидат на пост премьер-министра говорит о роли Грузии в соседнем конфликте и заявляет, что наша страна утратила свой авторитет и сегодня, слово властей Грузии не имеет ценности для международного сообщества.
Михеил Саакашвили говорит, что после выборов 31 октября, в случае поражения «Грузинской мечты» и победы оппозиции, Грузия вернет себе региональное значение и лидерство.
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