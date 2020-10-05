

Гахария: Ресурс системы здравоохранения исчерпаем

05.10.2020 18:06





Ресурс системы здравоохранения Грузии исчерпаем и это является самым большим риском, заявил сегодня на заседании межведомственного координационного совета премьер-министр Георгий Гахария.



Он указал на то, что с начала пандемии коронавируса прошло почти восемь месяцев, однако современный мир не смог предложить ничего нового в борьбе с коронавирусом. Поэтому рекомендации остаются прежними – ношение маски, соблюдение дистанции, воздержание от нахождения в местах массового скопления людей и так далее.



Премьер подчеркнул, что правительство не считает необходимым вводить ограничения, однако страна находится на этапе адаптации и управления эпидемией, поэтому граждане должны следовать правилам.



«Пусть никто не думает, что ресурс системы здравоохранения неисчерпаем. Это не так. Ресурс системы здравоохранения исчерпаем и это самый большой риск. Для того, чтобы повторить тот успех, который у нас был во время первой волны и первого этапа, а мы обязательно должны его повторить, необходимо, чтобы вместе работали три компонента: гражданин, государство и учреждения. Все должны распределить между собой соответствующую ответственность», — заявил Гахария.



Премьер напомнил, что в Грузи возобновился учебный процесс и проходит предвыборная кампания.



«Мы абсолютно осмысленно сделали те шаги, которые сделали. Продолжаем работу экономики, системы образования, идет политический процесс, соответственно, нет никакого основания и желания, чтобы это ограничить, но с другой стороны, это вызывает то, что должна вырасти ответственность всех соответствующих служб, иначе управлять всем этим будет крайне сложно», — сказал Гахария.



Глава правительства отметил, что учреждения должны проводить термоскрининг, обеспечить дезинфицирующими средствами и контролировать своих сотрудников, чтобы в случае необходимости медики сумели быстро отреагировать.



По мнению Гахария, хотя правительство не принуждает никого оставаться дома, пожилым людям следует выполнять эту рекомендацию.



Премьер считает, что в обязанности государства входит, в первую очередь, быстро проводить тестирование и выявлять новые случаи инфицирования. Затем идет обеспечение работы системы «112» и центров температуры.



Гахария напомнил, что новый подход клинической группы заключается в том, чтобы управлять легкими и бессимптомными случаями используя медицинские консультации по телефону, сектор первичного здравоохранения и карантины. При этом тяжелые пациенты, безусловно, должны быть в госпиталях, отметил премьер.



Число новых случаев коронавируса за минувшие сутки составило 578. По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране с 26 февраля составляет 8 696.



Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 375 человек, с начала пандемии вылечились 4 619 пациентов. Скончались 53 человека.



В карантине в данное время находятся 5 392 человека, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 100.





Амиран Гамкрелидзе рекомендует провести матч между футбольными командами Грузии и Беларуси без присутствия болельщиков

Амиран Гамкрелидзе рекомендует провести матч между футбольными командами Грузии и Беларуси без присутствия болельщиков





Руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе рекомендует провести матч между футбольными командами Грузии и Беларуси 8 октября в Тбилиси без присутствия болельщиков, в целях превенции COVID-19.



«Моя личная рекомендация такова, что игра должна пройти без зрителей. УЕФА оставил это решение за странами, допустив 30% зрителей от общей вместимости стадиона.



На этапе распространения эпидемии в стране мы, Национальный центр контроля заболеваний, не можем дать рекомендацию провести матч со зрителями», - заявил Амиран Гамкрелидзе.





Мамука Хазарадзе – Когда в соседних странах идет война, поднятие вопроса Давид-Гареджи является политической спекуляцией

Мамука Хазарадзе – Когда в соседних странах идет война, поднятие вопроса Давид-Гареджи является политической спекуляцией





Когда в соседних странах идет война, поднятие вопроса Давид-Гареджи является политической спекуляцией и воздействием на эмоции грузин, будто бы они сейчас вспомнили о Давид-Гареджи, - заявил лидер «Лело» Мамука Хазарадзе.



По его словам, у нашей страны есть огромный неиспользованный потенциал, и это человеческие отношения, общие семьи и взаимная дружба.



«Мы отправим домой «Грузинскую мечту», и вопрос Гареджи решим мирно, так как это соответствует интересам Грузии, и предпримем очень серьезные шаги к примирению с нашими братьями осетинами и абхазами. Конечная цель «Лело» заключается в объединении этой страны вместе с вами, и мы знаем, как прийти к этой точке. У нас есть огромный потенциал, который не использован, и это человеческие отношения, общие семьи и взаимная дружба. Все это нужно задействовать, запустить совместные бизнесы, строительство города Анаклия и другие подобные проекты, чтобы начать с абхазами и осетинами отношения с нового листа», - отметил Хазарадзе.



Для справки, генпрокуратура Грузии начала расследование по факту осуществления действий, направленных на передачу иностранному государству части территории Грузии.



По сообщению ведомства, основанием для начала расследования послужила информация, полученная из Минобороны Грузии 17 августа 2020 года, которая касалась деятельности правительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Грузии. Согласно полученной из Минобороны информации, определенные участки государственной границы были согласованы неправомерно, в ущерб территориальным интересам Грузии.



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