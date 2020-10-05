

Посольство Азербайджана: добровольцы из Грузии не нужны

05.10.2020 19:30





Посольство Азербайджана в Грузии обращается к проживающим в стране этническим азербайджанцам и заявляет, что Баку не нуждается в «добровольцах из-за границы», а также в гуманитарных посылках.



В заявлении дипломатического представительства говорится, что к ним много раз обращались с просьбой отправить их в зону конфликта или передать гуманитарные посылки. Посольство поблагодарило обратившихся, но отметило, что нужды в добровольцах или гуманитарной помощи нет:



«У государства и военных сил Азербайджана есть все нужные ресурсы для выполнения имеющихся обязательств. В этом ключе надобности в добровольцах из-за границы нет. Нет надобности и в гуманитарной помощи», — сказано в заявлении и отмечено, что в случае желания помочь можно перечислить деньги в фонд помощи армии Азербайджана.



В заключении посольство призвало этнических азербайджанцев — граждан Грузии соблюдать грузинские законы:



«В существующей обстановке мы призываем с пониманием относиться к положению. Проявляйте бдительность, не поддавайтесь на провокации и действуйте в рамках существующих в Грузии норм и законов».



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