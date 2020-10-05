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Саакашвили: У меня болит сердце за всех погибших армян и азербайджанцев
05.10.2020 20:29
По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, он категорический противник армяно-азербайджанского конфликта. Как поясняет Саакашвили на видео, распространенном в Facebook, «Грузинская мечта» вывела в Тбилиси граждан армянского происхождения, которые опротестовали его позицию в связи с событиями вокруг Нагорного Карабаха.
Михеил Саакашвили считает, что за этой акцией стоят сегодняшние власти Грузии и их зарубежные спонсоры.
«Все очень хорошо понимают мою позицию относительно армяно-азербайджанского конфликта. Я категорический противник войны и кровопролития. У меня болит сердце за всех погибших армян и азербайджанцев. Невозможно, чтобы нравилось то, что ведутся боевые действия. В то же время, я сын Грузии и гражданин Украины. Невозможно, чтобы грузин или какой-либо украинец поддерживал сепаратизм. Более того, любой грузинский гражданин, независимо от этнического происхождения, поддерживающий сепаратизм, является противником Грузии. Поэтому, когда мы признаем принцип территориальной целостности, как заявило и правительство Украины, и я не раз говорил об этом в прошлом, мы признаем и территориальную целостность Азербайджана», - заявляет Саакашвили.
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