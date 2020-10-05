

Служба внешних связей ЕС распространяет заявление в связи с отбором судей в Верховный суд Грузии

05.10.2020 20:55





Служба внешних связей ЕС распространила заявление в связи с отбором судей в Верховный суд Грузии.



«30 сентября парламент Грузии принял законодательные поправки, направленные на пересмотр процесса отбора судей в Верховный суд. ЕС и другие главные наблюдатели неоднократно выражали обеспокоенность по поводу недостатков в процессе отбора.



К сожалению, парламент не дождался публикации необходимого заключения Венецианской комиссии по данному законодательству, которое он сам запросил и которое ожидалось в ближайшие дни. Это была упущенная возможность, чтобы повысить доверие общественности к процессу.



ЕС оценит законодательство и его последствия с учетом будущего заключения Венецианской комиссии и ожидает, что Грузия впредь будет рассматривать правила процесса отбора в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.



Соблюдение высших этических стандартов и добросовестность в судебной системе являются ключом доверия к Грузии в глазах ее граждан и международных партнеров, а также для развития партнерства между Грузией и ЕС», — отмечается в заявлении пресс-спикера Службы внешних связей ЕС.





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