

В парламентских комитетах рассмотрят проект государственного бюджета на 2021 год

07.10.2020 10:30





Сегодня в комитетах парламента Грузии обсудят первоначальный вариант проекта госбюджета на 2021 год.



Финансовый документ будет рассмотрен комитетом по обороне и безопасности, также состоится совместное заседание комитетов по правам человека и юридическим вопросам. В конце дня запланировано заседание парламентской группы доверия, где обсудят ту часть проекта бюджета на 2021 год, которая касается специальных программ, относящихся к государственной тайне, и средств, которые будут предусмотрены на эти программы в госбюджете.



В 2021 году объем расходов государственного бюджета увеличивается на 1 147.6 млн лари. Согласно проекту закона о бюджете на 2021 год, государственные расходы в 2021 году определены в размере 17 071.4 млн лари.



Что касается расходов по министерствам, то ассигнования Министерству здравоохранения определены 4852.0 млн лари, что на 663.0 миллиона лари меньше по сравнению с утвержденным планом 2020 года.



Финансирование Министерства инфраструктуры определено в размере 2 421.6 млн лари, что на 615.0 млн лари больше по сравнению с утвержденными ассигнованиями в предыдущем году; финансирование Министерства образования определено в размере 1738.1 млн лари, что на 199.2 млн лари больше ассигнований, утвержденных на 2020 год;



Финансирование Министерства окружающей среды и сельского хозяйства составляет 415.8 млн лари; Министерству экономики и устойчивого развития предусмотрено 356.5 млн лари; Министерству юстиции предусмотрено 251.0 млн. лари; Министерству иностранных дел предусмотрено 156.0 млн. лари; Министерству обороны предусмотрено 900.0 млн лари; Министерству внутренних дел предусмотрено790.0 млн лари.



Согласно документу, в 2021 году прогнозируется доход бюджета в виде налоговых поступлений 12 200,0 млн лари.



Примечательно, что, согласно первоначальной версии проекта бюджета, рост экономики Грузии в 2021 году прогнозируется в пределах 5%.



Финансово-бюджетный комитет парламента проведет первое итоговое заседание 16 октября. Первый этап рассмотрения проекта бюджета будет завершен к 20 октября, после чего документ будет возвращен правительству с замечаниями и рекомендациями.



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