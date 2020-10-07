

ВОЗ - Вакцина от коронавируса может быть готова к концу года

07.10.2020 10:43





Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу года, - об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения.



«Нам нужна вакцина, есть надежда, что к концу года у нас будет вакцина. Надежда есть», - сказал глава ВОЗ.



Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус еще раз призвал политических лидеров к солидарности и обеспечению равного распределения вакцины.



«Мы нужны друг другу, нам нужна солидарность, и мы должны использовать всю энергию для борьбы с вирусом», - добавил он.



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