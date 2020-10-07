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Гахария: Грузия заинтересована в мирном разрешении любого конфликта в нашем регионе
07.10.2020 14:24
«Грузия напрямую заинтересована в разрешении любого конфликта в нашем регионе только путем переговоров», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, говоря о ситуации в Нагорном Карабахе.
По его словам, наибольший риск для Грузии представляет война в регионе.
«Когда у нас по соседству идет настоящая война, это большой риск для Грузии. Конечно, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы способствовать установлению мира. У нас есть соотечественники армяне и азербайджанцы. Грузия напрямую заинтересована в разрешении любого конфликта в нашем регионе только путем переговоров, мы сделаем все возможное для этого», — заявил Гахария.
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