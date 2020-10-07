

Смерть и праздник - 14 лет со дня убийства Анны Политковской

07.10.2020 14:34



Сергей Михеев



7 октября - день убийства выдающего журналиста, непоколебимого борца за права человека, замечательного человека Анны Политковской. Анну застрелили 7 октября 2006 года, средь бела дня в подъезде собственного дома в Москве. Всю свою жизнь она посветила борьбе за правду. Она не только писала прямо и без приукрашивания о всех проблемах и беззаконии творящихся у нас в стране, но и лично, как рядовой солдат, на передовой боролась с этим злом без страха и усталости. Она яростно отстаивала права человека и бескомпромиссно вскрывала преступные деяние Путинского режима. Поэтому Путин и созданная им бесчеловечная система власти ненавидели и боялись Анну. За ней постоянно следили, мешали работать, ставили всевозможные преграды, не давали возможности свободно передвигаться, задерживали, даже отравляли, но она каждый раз вставала более крепкая и с ещё большей твёрдостью продолжала бороться, по-другому она просто не могла. Испробовав все способы воздействия и не получив желательного результата, Путинская система решилась на самый жестокий, зверский и кровавый шаг – цинично, днём, у собственного порога застрелило Анну. Поэтому никого не удивляет, что из пяти осуждённых за убийство, двое были сотрудниками МВД. Тем самим система признала своё поражение перед Политковской. Прекрасная, интеллигентная, хрупкая женщина в одиночку победила жестокую, до зубов вооружённую Путинскую систему власти.



Не хотелось бы быть суеверным, но день убийства Политковской - 7 октября, странным образом совпадает с днем рождением главного ее противника и оппонента - В.В. Путина. Я уверен, что это не случайность. Таких совпадений в жизни не бывает. 7 октября 2006 года, по обычаю древних племён, войны племени «Путинская Россия» преподнесли своему вождю заветный подарок – жизнь заклятого врага Анны Политковской. Сегодня в бункере у Путина будет праздник, будут цветы и поздравления, будут гореть свечи на праздничном торте, холуи и лакеи произнесут торжественные речи, восхваляя вождя и его деяния. Цветы, и значительно больше, будут и на могиле Анны, и там будут гореть свечки, и там будут слова, но слова скорби и горечи. Цветы, свечи, слова состоят из одинаковых букв, но смысл их в бункере и на могиле будет радикально разный. Всё происходящее в бункере будет не искреннее, натянутое и неестественное, а на могиле Анны слова и слёзы будут живыми, искренними, сердечными.



Пройдут года и из двух событий 7 октября в истории останется только одно – день смерти Анны Политковкой. 7 октября люди будут помнить, как день Анны, своей смертью победившую кровавый режим. А о дне рождении Путина все забудут, и это обязательно произойдет, как только он потеряет власть. Наш президент, да и мы с вами должны понимать, что власть не вечна, ее или свергают, или же диктатор отходит в мир иной. В любом случае о них забывают. Остается лишь краткая запись в истории. Как будут нас поминать наши потомки, зависит только от наших поступков.



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