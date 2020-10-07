

Капанадзе: «Грузинская мечта» тратит «черные деньги» на дискредитацию оппонентов

07.10.2020 15:08





Грузинская мечта» тратила и тратит «черные деньги», чтобы дискредитировать своих оппонентов, и одна из их целей - «Европейская Грузия». Основная задача этой кампании - представить «Европейскую Грузию» «Национальным движением», - об этом заявил руководитель избирательного штаба «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, тем самым отреагировав на доклад «Справедливых выборов» о состоянии активности политических партий в социальных сетях.



По его словам, «Грузинская мечта» пытается представить все оппозиционные силы находящимися в подчинении Михеила Саакашвили.



«В докладе основной акцент делался на то, как политические силы, и в первую очередь «Грузинская мечта», используют так называемые фальшивые страницы для того, чтобы дискредитировать своих оппонентов. «Европейская Грузия» реагирует на этот доклад. Мы считаем, что это единственный инструмент, который остается у «Грузинской мечты», чтобы отождествить и представить все политические силы, что якобы они вместе, и находятся в подчинении у Михеила Саакашвили, и похоже, «Грузинская мечта» считает, что это единственный путь к их спасению», - заявил Серги Капанадзе.



По словам Капанадзе, «Грузинская мечта» на выборах 31 октября потерпит поражение.



«Этот многократно опробованный трюк у них больше не пройдет, и на этот раз они проиграют выборы, несмотря на то, что миллионы долларов были потрачены на кампанию по дискредитации», - заявил Серги Капанадзе.



К сведению, в информации, распространенной вчера «Справедливыми выборами» сказано, что несколько страниц «Facebook» ведут дискредитирующую кампанию против оппозиции.





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