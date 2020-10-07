|
|
|
Премьер-министр Грузии встретился с главой МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ
07.10.2020 17:52
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с главой МНВ ОБСЕ/БДИПЧ Джиллиан Стирк.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы, связанные с назначенными на 31 октября парламентскими выборами.
Стороны подчеркнули важность проведения выборов в демократической, справедливой и прозрачной среде. Они также договорились, что тесное сотрудничество и координация с миссией ОБСЕ/БДИПЧ по выборам, будет продолжено.
Георгий Гахария подтвердил готовность правительства Грузии обеспечить максимальное вовлечение международных наблюдателей в избирательный процесс, и отметил, что их безопасность в условиях пандемии будет предельно защищена.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна