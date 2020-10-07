

Премьер-министр Грузии встретился с главой МНВ ОБСЕ/ БДИПЧ

07.10.2020 17:52





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с главой МНВ ОБСЕ/БДИПЧ Джиллиан Стирк.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы, связанные с назначенными на 31 октября парламентскими выборами.



Стороны подчеркнули важность проведения выборов в демократической, справедливой и прозрачной среде. Они также договорились, что тесное сотрудничество и координация с миссией ОБСЕ/БДИПЧ по выборам, будет продолжено.



Георгий Гахария подтвердил готовность правительства Грузии обеспечить максимальное вовлечение международных наблюдателей в избирательный процесс, и отметил, что их безопасность в условиях пандемии будет предельно защищена.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





