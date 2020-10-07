

Самадашвили: У режима Иванишвили начались агонические судороги

07.10.2020 20:59





Член «Национального движения» Саломе Самадашвили откликается на задержание членов комиссии по монастырскому комплексу Давид-Гареджи и заявляет, что уголовно преследуются совершенно невиновные люди.



По словам Самадашвили, Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева задержаны по абсурдному обвинению.



«Вместе с выборами в нашей стране закончится то беззаконие, которое творит сегодня режим Иванишвили, у которого прямо можно сказать начались агонические судороги. Как видно Иванишвили в последние три недели решил совершить еще не одну глупость, за которую обязательно спросится с представителей его власти. Абсурдно заявление, что достигнуто соглашение о передаче каких-то территорий тогда, когда мы знаем, что переговоры по вопросу делимитации и демаркации границы между Грузией и Азербайджаном находятся в текущем режиме», - заявила Самадашвили.



По ее же словам, тогда, когда Азербайджан находится в состоянии войны, заявление властей Грузии, что Азербайджану при предыдущей власти были переданы территории, непонятны и дополнительно создают огромную угрозу в нашем регионе в связи с текущими процессами.



Для справки, прокуратура Грузии задержала бывшего председателя комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы Ивери Мелашвили и члена этой комиссии Наталью Ильичеву.



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