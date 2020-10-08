

Правительство создает группу реаниматологов, которая возглавит управление тяжелыми и критическими пациентами

08.10.2020 11:02





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе встретился с представителями клиник.



Глава правительства говорил о создании отдельной группы реаниматологов, которая в масштабе всей страны возглавит управление тяжелыми и критическими пациентами. По заявлению премьера, этот процесс будет осуществляться в полной координации с клинической группой, действующей под руководством Тенгиза Церцвадзе.



Премьер-министр также призвал всех максимально использовать аппликацию Stop Covid, которая предупреждает граждан о возможных контактах с инфицированными лицами.



«Сегодня система здравоохранения в состоянии управлять этой волной роста числа инфицированных. Поэтому для нас самое важное - быстро протестировать инфицированных и установить их связи, над чем работают соответствующие структуры, и быстро перевести этих людей в изоляцию. Для этого очень хорошо подходит аппликация Stop Covid, разработанная Минздравом. Я также загрузил ее в телефон, и мы должны сказать всем людям, которые попадают в больницу, чтобы они загрузили это приложение. Наша главная цель - устроить структуру так, чтобы в стационар приходили только люди, которым стационар нужен. Как только человек попадает в больницу, его состояние тяжелое или критическое, его управление уже общее дело, это должно делаться всеми вместе. Поэтому мы считаем, что будет правильно сделать отдельную группу реаниматологов. Конечно, все мы должны использовать накопленные знания клинической группы. У успеха первой волны были свои герои и лица; сейчас мы входим во вторую волну, где стоят другие проблемы и должны появиться новые герои, которые должны прибавиться к этой достойной когорте», ​​- сказал Георгий Гахария.



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