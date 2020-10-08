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Народный защитник изучит дело о задержании бывших членов грузино-азербайджанской комиссии по делимитации и демаркации
08.10.2020 11:06
Народный защитник Грузии Нино Ломджария изучит дело о задержании бывших членов комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы. Об этом омбудсмен пишет в соцсети.
По ее информации, в процессе изучения народный защитник будет сотрудничать как со стороной защиты, так и истребует информацию из прокуратуры.
«Предметом изучения народного защитника будет как защита процессуальных прав, так и вопрос правомерности вменяемых в вину деяний. Исходя из сенситивности вопроса и высокого к нему общественного интереса, важно чтобы были обеспечены прозрачность следствия и соблюдение гарантированных международным правом и Конституцией прав участников процесса», - пишет Ломджария.
Для справки, Генпрокуратура Грузии задержала бывшего председателя грузино-азербайджанской комиссии по делимитации и демаркации Ивери Мелашвили и члена этой комиссии Наталью Ильичеву.
По информации прокуратуры, экспертизой установлено, что обвиняемые в процессе делимитации государственной границы между Грузией и Азербайджаном руководствовались пограничными линиями карт, изданных в 1970-80 годах, что существенно противоречит историческим границам Грузии, в том числе в отношении монастырского комплекса Давид-Гареджи.
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