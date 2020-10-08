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Премьер призвал граждан максимально использовать приложение Stop Covid


08.10.2020   11:37


Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призывает граждан максимально использовать приложение Stop Covid, которое предупреждает их о возможном контакте с инфицированным человеком.

Как заявил глава правительства совместно с министром по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатериной Тикарадзе в ходе встречи с представителями клиник, приложение, созданное Минздравом совместно с соответствующими структурами, является одним из дополнительных и важных инструментов.

«Для нас самое важное — быстро протестировать инфицированных и установить их связи, над чем работают соответствующие структуры, и быстро изолировать этих людей. Приложение Stop Covid, разработанное Минздравом, очень хорошо для этого подходит. Я также загрузил его в телефон, и мы должны сказать всем людям, которые попадают в больницу, чтобы они загрузили это приложение», — заявил Георгий Гахария.

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