

Правительство Армении призвало не поддаваться антигрузинской дезинформации

08.10.2020 12:11





Правительство Армении призывает своих граждан не поддаваться провокациям и не распространять дезинформацию о Грузии. Соответствующее заявление сделал глава аппарата премьер-министра РА Эдуард Агаджанян.



По его словам, в последние дни в социальных сетях фейковые пользователи, «направляемые из известных и неизвестных центров», пытаются повлиять на общественное настроение. Они представляют Грузию и грузинский народ сторонниками Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе.



«Тысячелетняя дружба наших братских народов не подлежит сомнению, так-как она основана на общих глубоких ценностях. Поэтому еще раз призываю не поддаваться целенаправленным провокациям, сохранять солидарность с грузинским народом как в онлайн-пространстве, так и вне его».



Агаджанян отметил, что соответствующие ведомства Еревана и Тбилиси эффективно сотрудничают для того, чтобы безотлагательно решить проблемы. «Совместными усилиями многие из проблем уже решены, — добавил он.



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