

Новые случаи коронавируса в Грузии в основном связаны с Аджарией и Тбилиси

08.10.2020 13:07





По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 472 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 230 выявлено в Аджарии и 134 — в Тбилиси.



Остальные случаи распределены по другим регионам.



«Зафиксировано 472 новых случая заболевания, 318 больных выздоровели. Количество новых случаев в Аджарии уменьшилось, в настоящее время оно составляет всего 49 процентов, что соответствует 230 пациентам, хотя примечательно, что количество случаев увеличивается в Тбилиси, 28 процентов от инфицированных — 134 случая, Имерети — 68 новых случаев, Самцхе-Джавахети, Квемо Картли и Самегрело-Земо Сванети по 8 случаев, в Шида Картли — шесть, в Кахети и Мцхета-Мтианети по 5», — заявила Энделадзе.



По словам Марины Энделадзе, из 4672 пациентов с коронавирусом, проходящих лечение, состояние 60 критическое. По словам Марины Энделадзе, девять пациентов были перевезены из оккупированной Абхазии.



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