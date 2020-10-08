

МИД Грузии проинформировал Баку о следствии по спорному участку госграницы

08.10.2020 17:12

Новости-Грузия



Азербайджанская сторона проинформирована в связи с новыми обстоятельствами по поводу монастырского комплекса Давида-Гареджи, который расположен на спорном участке грузино-азербайджанской границы, заявил сегодня глава МИД Грузии Давид Залкалиани на брифинге.



Генпрокуратура Грузии сообщила о начале расследовании дела о незаконной передачи части грузинских территорий иностранному государству во время демаркациии грузино-азербайджанской границы 29 сентября. Накануне стало известно о задержании двух чиновников МВД и МИД Грузии, которые во время работы комиссии по демаркации и делимитации границы в качестве экспертов создавали альбомы карт.



Как отметил Залкалиани, во время визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Грузию состоялась предметная, содержательная беседа в связи с процессом демаркации-делимитации, в частности по поводу Давида-Гареджи, так как «это является крайне важной и чувствительной темой в отношениях двух стран».



«Мы предоставили исчерпывающую информацию нашим азербайджанским коллегам в связи с теми новыми обстоятельствами, которые вызваны с обнаружением новых материалов. В частности, имею в виду новые картографические материалы, а также заключение международных и местных экспертов. Мы договорились о том, что необходимо продолжить предметную работу в рамках комиссии, чтобы комиссия с учетом интересах обеих сторон приняла такую договоренность, которая будет приемлема как для Грузии, так и для Азербайджана», — заявил Залкалиани.



При этом, глава внешнеполитического ведомства отметил, что все стороны защищают и будут защищать свою позицию.



«У нас не может быть никаких претензий в отношении азербайджанской стороны и эту позицию прекрасно знают наши азербайджанские коллеги. Это было очень четко выражено на той совместной пресс-конференции, которую мы провели после этого визита… Уверяю вас, никакая тень не будет брошена на наше стратегическое партнерство и дружественные отношения с нашим соседним Азербайджаном», — подчеркнул Залкалиани.



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