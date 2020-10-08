

МИД Грузии: На нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан не должно быть военного воздействия

08.10.2020 17:21

Новости-Грузия



Важно, чтобы на нефтепроводе Баку — Тбилиси — Джейхан не произошло военного воздействия, так как это стратегический объект в регионе и за его пределами, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сегодня на брифинге после заседания правительства.



Генпрокуратура Азербайджана накануне заявила о попытке армянской стороны обстрелять азербайджанский участок нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан, ракетные удары были нанесены около 21:00 по участку трубопровода в Евлахском районе. Министерство обороны Армении, в свою очередь, опровергло заявления Баку о попытке обстрела нефтепровода.



«Безусловно, проекты стратегического значения, которые проходят через Южный Кавказ, являются для нас сферой интереса крайней важности и в этом направлении ведется постоянный мониторинг. Мы разговариваем как с нашими партнерскими странами в регионе, непосредственно с теми странами, на территории которых проходит объект стратегического значения, а также с нашими стратегическим партнерами, с США, Евросоюзом, поскольку именно эти стратегические объекты являются гарантом безопасности региона», — заявил Залкалиани.



Исходя из этого, как разъяснил глава МИД Грузии, все заинтересованы, чтобы их нормальное функционирование не оказалось под угрозой.



«Мы находимся на постоянной связи со всеми нашими стратегическим партнерами и в это направлении, так и продолжится в будущем… Для нас очень важно, чтобы на эти объекты не произошло военного воздействия какого-либо рода. Поскольку это крайне важный стратегический объект как для всего региона, так и для наших стратегических партнеров за пределами региона, который обеспечивает энегробезопасность, и играет важную роль в энергобезопасности Евросоюза в том числе», — отметил Залкалиани.



Общая протяженность нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан — 1768 километров, из которых 443 километра проходят по территории Азербайджана, 249 километров — Грузии, 1076 километров — Турции. Строительство началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью — 18 мая 2005 года. Мощность прокачки составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.



Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Обе стороны сообщают об артиллерийских обстрелах. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, а также обвинила Анкару в активной поддержке Баку. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию, в ряде населенных пунктов — военное положение.



Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий. Турция официально заявила о том, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку. Между тем власти Грузии предложили сторонам провести в Тбилиси переговоры.



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