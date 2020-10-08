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Илия II встретился с послом Азербайджана
08.10.2020 18:07
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй принял посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева. Информацию распространяет Патриархия Грузии.
«Посол поблагодарил Его Святейшество за прием, а также за распространенное заявление и призыв к миру.
Католикос-Патриарх поздравил г-на Фаига с вступлением в должность посла и вновь выразил обеспокоенность по поводу боевых действий. В конце, он добавил: «Нет ничего дороже правды; Мы должны искать ее; Путь к истине нужно пройти шаг за шагом
Даст Бог, это осуществиться правыми, мирными методами», — говорится в заявлении Патриархии.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй вчера также встретился с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном.
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