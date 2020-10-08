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Илия II встретился с послом Азербайджана


08.10.2020   18:07


Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй принял посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева. Информацию распространяет Патриархия Грузии.

«Посол поблагодарил Его Святейшество за прием, а также за распространенное заявление и призыв к миру.

Католикос-Патриарх поздравил г-на Фаига с вступлением в должность посла и вновь выразил обеспокоенность по поводу боевых действий. В конце, он добавил: «Нет ничего дороже правды; Мы должны искать ее; Путь к истине нужно пройти шаг за шагом

Даст Бог, это осуществиться правыми, мирными методами», — говорится в заявлении Патриархии.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй вчера также встретился с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном.

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