Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Грузии встретился с Министром обороны Армении


08.10.2020   23:07


8 октября министр обороны РА Давид Тоноян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Республике Армения Георгия Саганелидзе.

По просьбе посла министр обороны РА представил информацию о военных операциях в Нагорном Карабахе и их развитии. Давид Тоноян подчеркнул, что дальнейшее обострение ситуации на фронте может иметь непредсказуемые последствия для всего региона.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна