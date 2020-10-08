

Посол Грузии встретился с Министром обороны Армении

08.10.2020 23:07





8 октября министр обороны РА Давид Тоноян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Республике Армения Георгия Саганелидзе.



По просьбе посла министр обороны РА представил информацию о военных операциях в Нагорном Карабахе и их развитии. Давид Тоноян подчеркнул, что дальнейшее обострение ситуации на фронте может иметь непредсказуемые последствия для всего региона.



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