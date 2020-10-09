

Из оппозиции больше всего денег на политическую рекламу в сентябре потратила партия Георгия Вашадзе

09.10.2020 12:33





Из оппозиционных партий, за период с 1 по 21 сентября включительно, больше всех – 913 272 лари потратила «Стратегия Агмашенебели» («Стратегия Строитель»).



Что касается других партий, по расходам на предвыборные баннеры и другого типа рекламу за «Стратегией Агмашенебели» идет «Европейская Грузия», потратившая 593 905 лари. Расходы на рекламу «Лело для Грузии» за упомянутый период составили 408 765 лари. «Национальное движение» же потратило 188 068 лари.



Что касается вообще расходов партий, согласно информации, размещенной на сайте Государственного аудита, в различных направлениях больше всего – 951 220 лари потратила «Стратегия Агмашенебели». Затем следует партия «Лело для Грузии», которая за три недели потратила 757 644.33 лари. Расходы «Европейской Грузии» за этот период составили 730 817,92 лари, а «Национальное движение» с 1 по 21 сентября в различных направлениях в общей сложности потратило 325 544 лари.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





