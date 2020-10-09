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Прокуратура: Афган Мухтарлы уже был допрошен 24 июля 2020 года в Германии
09.10.2020 15:22
По информации Главной прокуратуры Грузии, журналист Афган Мухтарлы уже был допрошен 24 июля 2020 года в Германии.
«На основании обращения Генпрокуратуры Афган Мухтарлы был опрошен по текущему уголовного делу соответствующей службой 24 июля 2020 года в Германии. Протокол допроса и соответствующие материалы присланы из Германии в прокуратуру Грузии 1 октября 2020 года и приложены к уголовному делу. Расследование по уголовному делу продолжается», - заявляют в прокуратуре.
Напомним, что сегодня, 9 октября, в Грузию приезжает азербайджанский журналист Афган Мухтарлы. Об этом «IPN» сообщили в организации «Права-Грузия». По их информации, Мухтарлы, который обвиняет грузинские и азербайджанские власти в своем похищении в Тбилиси в мае 2017 года и незаконном лишении свободы, планирует дать показания прокуратуре Грузии.
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