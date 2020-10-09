

В письме Иванишвили оппозиционеры усмотрели крик отчаяния

09.10.2020 16:35

СОВА



Оппоненты власти комментируют последнее заявление Бидзины Иванишвили, в котором тот призывает население не реагировать на провокации оппозиции. Как отмечают в оппозиции, миллиардер уже чувствует себя побежденным, а его письмо не что иное, как попытка подбодрить оставшихся сторонников.



Лидер «Единого национального движения» Григол Вашадзе сравнил рейтинги, озвученные Иванишвили в письме, с рейтингами Саломе Зурабишвили во время президентской гонки 2018-го.



«Что касается его солидных рейтингов, они такие же, как были у «Точни Зураба» (прим. Саломе Зурабишвили) в 2018 году. 31 октября грузинский народ ответит этому правительству воров и бандитов», — заявил Вашадзе.



По словам депутата «Единого национального движения» Хатии Деканоидзе, Бидзина Иванишвили прекрасно понимает, что проигрывает.



«Во-первых, он хорошо понимает, что проигрывает, видит желание народа и граждан — отстранить Иванишвили от власти. Во-вторых, это попытка выйти и поддержать оставшихся, очень немногочисленных сторонников. Я хочу сказать ему, что неважно, что он говорит. Люди не верят ни одному его слову», — заявила Хатия Деканоидзе.



Член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе также уверен: «Грузинская мечта» хорошо понимает, что теряет власть.



«Такое письмо от Иванишвили означает, что они обеспокоены этим, и это правильно, потому что у них осталось несколько недель перед тем, как потерять власть», — сказал Серги Капанадзе.



О «катастрофическом падении» рейтингов партии власти утверждает и Георгий Вашадзе из «Стратегии Агмашенебели».



«Такими искусственными заявлениями они пытаются удержать избирателей. Вы увидите, что у них будет очень низкий рейтинг, потому что люди устали от лишений, манипуляций, обмана, множества совершенных ими преступлений», — заявил Вашадзе.



Нино Бурджанадзе отмечает, что партия власти оторвана от действительности.



«Кажется, 63% — это сакральная цифра для Бидзины Иванишвили. Потому что я помню, он упоминал 63% во время выборов Маргвелашвили и во время других выборов. Почему не 62% или 64%? Что ж мог бы сказать 94% или 104%. Кажется, что власть абсолютно оторвана от реальности», — заявила Бурджанадзе.



Напомним, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили опубликовал обращение к народу Грузии в котором призвал население не поддаваться провокациям оппозиции и высказал уверенность в неминуемой победе партии власти на предстоящих выборах.



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