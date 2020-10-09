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11 постояльцев батумского дома престарелых вылечились от ковида


09.10.2020   17:02


В батумский дом престарелых вернулись 11 пожилых постояльцев. Они излечились от коронавируса, который ранее распространился среди жильцов. Самые возрастные из вылечившихся — 80-летная женщина и 78-летний мужчина.

Глава дома, протоиерей Иоанэ Барамидзе рассказал изданию Batumelebi, что еще 15 жильцов дома продолжают лечение от ковида. По его же словам, трех пациентов вчера перевели в клинику.

К сожалению, три жильца дома скончались от ковида после вспышки заболевания. По словам Барамидзе, у всех были сопутствующие заболевания.

В доме до сих пор действует режим карантина.

Напомним, что вспышка ковида была зафиксирована 15 сентября.

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