

Georgian Airways: отказ Афгану Мухтарлы в перелете в Грузию связан с Covid-регуляциями

09.10.2020 18:19





Авиакомпания Georgian Airways распространяет заявление, в котором объясняет причины отказа азербайджанскому журналисту-расследователю Афгану Мухтарлы в перелете в Грузию. Авиаперевозчик связывает это решение с действием специального регламента, введенного из-за пандемии коронавируса. Он определяет порядок въезда для граждан разных стран.



«Азербайджан не входит в эту так называемую «зеленую зону». Следовательно, авиакомпания не может оказывать услуги гражданину Азербайджана Афгану Мухтарлы, который при этом не является и гражданином какой-либо другой страны «зеленой зоны» и не имеет там вида на жительство. Поэтому наша компания была лишена возможности обслуживать его», — говорится в заявлении.



Georgian Airways объясняет, что работает в условиях пандемии, соблюдая специальные регуляции, установленные Всемирной организацией здравоохранения и правительствами стран мира.



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