

Сопредседатели ПАСЕ: Существенные вопросы в связи с назначением судей Верховного суда Грузии по-прежнему требуют решения

09.10.2020 22:00





Содокладчики Группы мониторинга Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам мониторинга Грузии Титус Корлатеан и Клод Керн распространяют заявление, в котором они призывают все существующие в Грузии политические силы взять на себя обязательство рассмотреть рекомендации Венецианской комиссии. Этим заявлением сопредседатели откликаются на заключение Венецианской комиссии, касающегося изменений в органический закон Грузии в связи с назначением судей Верховного суда Грузии.



«Мы очень ценим тот факт, что с учетом наших рекомендаций, правительство Грузии обратилась за заключением к Венецианской комиссии в связи с упомянутыми изменениями. Это давало возможность обеспечить то, чтобы высказанные Венецианской комиссией рекомендации и проблемные вопросы в связи с предыдущей версией законодательства были полностью учтены. Однако после опубликования нового заключения Венецианской комиссии касательно этих изменений стало ясно, что этого не случилось. Нам остается лишь выразить сожаление по поводу того, что парламент не дождался заключения Венецианской комиссии и так принял изменения в закон. Правда, некоторые рекомендации предыдущего заключения Венецианской комиссии были осуществлены, в частности, в связи с обоснованием решений Высшего совета юстиции, однако все же осталось немного, но существенных вопросов. Это в особенности касается обжалования решений Высшего совета юстиции и обнародования голосов и имен членов Совета. Осуществление этих неучтенных рекомендаций обязательно для того, чтобы закон полностью обеспечил создание адекватной основы для чувствительного вопроса назначения судей Верховного суда Грузии. Следовательно, мы призываем все существующие в Грузии политические силы взять на себя обязательство рассмотреть рекомендации Венецианской комиссии сразу же после созыва нового парламента», - говорится в заявлении.



Сопредседатели планируют визит в Грузию для изучения фактов, в рамках процедуры мониторинга, после намеченных на 31 октября выборов в парламент страны, если это позволит санитарная обстановка. Сопредседатели вновь надеются, что будут следить за выборами в рамках делегации наблюдателей ПАСЕ.

Эту информацию распространяет офис Совета Европы в Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





