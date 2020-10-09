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Азербайджан просит ICAO расследовать факты доставок в Армению оружия судами гражданской авиации
09.10.2020 22:11
Доставка оружия в Армению осуществляется под видом гуманитарной помощи судами гражданской авиации, заявляет МИД Азербайджана.
"Это осуществляться под видом официальных визитов в зарубежные страны с использованием самолетов, зарегистрированных правительством Армении", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
По данным МИД, также контрабанду оружия осуществляет МЧС Армении под видом гуманитарной помощи стране.
"В частности, так перевозятся ракетные комплексы и другое вооружение. Это является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации, принятой в Чикаго в 1944 году. В этой связи мы обратились в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой расследовать этот вопрос и принять соответствующие меры", - говорится в сообщении.
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