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Нателашвили обещает «историческую пенсионную реформу»


11.10.2020   15:52


Лидер «Лейбористской партии», кандидат в мажоритарные депутаты парламента Грузии от округа Надзаладеви города Тбилиси Шалва Нателашвили провел встречу с пенсионерами.

По его словам, ни одно правительство не уделяло внимания пенсионерам, а в случае его прихода во власть, в стране с 31 октября начнется историческая пенсионная реформа — пенсии будут удвоены, кроме того будет начисляться тринадцатая пенсия, рассчитанная в соответствии с трудовым стажем, а задолженность пенсионеров по процентам будет полностью погашена.

«Вот, впереди нас ждет этот исторический период, и мы сделаем все, чтобы вернуть улыбку на лица наших пенсионеров, которая им так идёт. Это произойдет в течение нескольких недель. Самое главное — проводить из политики эту прожорливую олигархию», — сказал Нателашвили.

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