

Хазарадзе: Телави будет мировой столицей вина

11.10.2020 18:19





Сегодня в Телави, в рамках предвыборной кампании «Лело», председатель партии Мамука Хазарадзе, ее генеральный секретарь Бадри Джапаридзе и другие лидеры партии встретились с населением.



Как сообщает пресс-служба «Лело», в ходе встречи населению был представлен кандидат в мажоритарные депутаты от Телави Ираклия Талахадзе.



На предвыборной встрече «Лело» в Телави председатель партии Мамука Хазарадзе обратился к населению с речью и заявил, что в стране нужно задействовать все те направления, которые есть у Грузии.



По словам Хазарадзе, согласно новому «плану Маршалла» их партии, Телави должен быть зарегистрирован одиннадцатой столицей вина, и в этом направлении они уже начали работу, и три дня назад от весьма авторитетной международной организации получили ответ, что их заявка в связи с этим вопросом принята, и процесс регистрации начат.



«Согласно нашему «плану Маршалла» Телави должен быть зарегистрирован одиннадцатой столицей вина, как родина вина. Мы уже работаем в этом направлении и три дня назад от весьма авторитетной международной организации получили ответ, что наша заявка в связи с этим вопросом принята, и процесс регистрации начат. Мы отобразим Телави на мировой карте», - заявил Хазарадзе.



В свою очередь генеральный секретарь партии Бадри Джапаридзе призвал население участвовать в выборах и сделать правильный выбор.



Парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября текущего года.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





