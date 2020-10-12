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Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе проведет встречи в Тбилиси и оккупированной Абхазии
12.10.2020 11:28
Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар проведет встречи в Тбилиси и в оккупированной Абхазии. Об этом европейский дипломат написал в социальной сети «Твиттер».
«Я буду в Тбилиси и Сухуми в течение нескольких дней. Дискуссии будут проводиться по местным вопросам, но региональная ситуация также будет играть важную роль», — написал Тойво Клаар.
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