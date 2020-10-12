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Гамкрелидзе: Масштабных ограничений в Тбилиси не будет
12.10.2020 13:23
В Тбилиси, а также в масштабах страны, не планируется вводить масштабные ограничения из-за распространения коронавируса, заявил сегодня на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, в случае необходимости в столице будут введены так называемые «точечные» ограничения.
«Больших, масштабных ограничений в Тбилиси не будет. Будут только точечные ограничения, допустим, в каком-нибудь медицинском учреждении», — заявил Гамкрелидзе.
Он также пояснил, что если новые случаи коронавируса будут выявлены в школе, то учебное заведение не станут закрывать полностью. Будет закрыт определенный класс, а детей и педагогов переведут в самоизоляцию. Такое же правило будет распространяться на детские сады, которые возобновили работу 12 октября.
Что касается Аджарии, то по словам Гамкрелидзе, в регионе ограничения остаются в силе. Несмотря на то, что в Аджарии стабилизируется эпидемиологическое положение, нужно определенное время, чтобы принять решение насчет снятия ограничений. Гамкрелидзе отметил, что ограничения в Аджарии останутся как минимум до тех пор, пока не пройдет хотя бы один инкубационный период.
Гамкрелидзе также призвал политиков проводить предвыборные встречи в открытых пространствах и использовать маски.
«Вы знаете, что сейчас в стране политический процесс, предвыборный период, и я призываю всех политиков проводить встречи на открытом пространстве. При этом использовать маски должны как сами политики, так и представители общественности, с которыми они встречаются», — сказал Гамкрелидзе.
Общее количество зараженных коронавирусом в стране достигло 12 272.
Число активных случаев составляет 5734, из них в критическом состоянии 50 пациентов.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 211 человек, с начала пандемии вылечились 6 538 пациентов. Скончались еще шесть человек и летальных исходов стало 91.
В карантине в данное время находятся 5 590 человек, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 393.
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