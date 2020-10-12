

Показатель смертности пациентов с коронавирусом в Грузии не превышает 0,6%

12.10.2020 13:29

Новости-Грузия



В Грузии за последние сутки скончались шесть человек с коронавирусной ифнекцией, из них половина — в Аджарии. Об этом журналистам сообщила руководительница боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.



Три пациента скончались в Батуми, один — в Сачхере (Имерети) и двое — в Тбилиси.



В медицинском центре Сачхере скончался 62-летний мужчина, который был доставлен в клинику 11 сентября из Гальского района Абхазии. У него наблюдались хронические заболевания, в том числе ревматоидный полиартрит. Пациент был подключен к аппарату искусственного дыхания.



Энделадзе отметила, что рост суточного показателя смертности — накануне было также зафиксировано семь смертей пациентов с коронавирусом, связан с увеличившимся количеством пациентов.



Она напомнила, что к 1 сентября в Грузии было 1 510 случаев заражения, а меньше чем за полтора месяца их стало больше 12 тысяч. Чем больше больных, тем больше критических пациентов, состояние которых в любой момент может осложнится, пояснила специалист.



«Уровень смертности составляет около 0,6%, это невысокий показатель, у нас хороший показатель в этом отношении по сравнению с другими странами мира», — отметила Энделадзе.



Общее количество скончавшихся от коронавируса пациентов в Грузии достигло 91.



В Грузии на сегодня 5734 активных случаев коронавируса, из них в критическом состоянии 50 человек.



Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С тех пор общее количество зараженных в стране достигло уже 12 272.



За последние сутки выздоровели 211 человек, с начала пандемии вылечились 6 538 пациентов. В карантине в данное время находятся 5 590 человек, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 1 393.



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