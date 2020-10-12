

В Аджарии в реанимации остаются 52 пациента

12.10.2020 13:46

Новости-Грузия



За последние сутки в Аджарии зарегистрировано 196 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 174 пациента, 3 человека скончались, об этом журналистам рассказала заместитель главы Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Аджарии Нона Эпадзе.



Согласно статистике, на сегодняшний день в ковид-клиниках региона проходит лечение 521 пациент, из них 15 несовершеннолетних и 27 беременных. В реанимации остаются 52 пациента.



По словам Эпадзе, на данный момент в клиниках остается 83 свободных места.



«Что касается ковид-гостиниц, то здесь лечение проходят более 890 человек, в том числе 90 детей. На дому проходят лечение до 100 пациентов, которые находятся под наблюдением медиков», — сообщила Эпадзе.



Что касается скончавшихся ковид-инфицированных пациентов, то двое из них проходили лечение в Батумской республиканской больнице.



К сегодняшнему дню в Грузии подтверждено 12 272 случая коронавируса, 6 538 человек выздоровели, 91 пациент скончался.



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