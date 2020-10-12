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Евросоюз продлил санкции против России еще на год
12.10.2020 14:26
Евросоюз продлил до 16 октября 2021 года антироссийские санкции из-за применения химического оружия.
Речь идет о санкциях, связанных с разработкой и применением химического оружия, из-за которых лицам, внесенным в санкционный список, запрещен въезд на территорию Евросоюза, а на их имущество наложен арест.
Разработка санкций связана с инцидентом в «Солсбери», где в 2018 году бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим агентом «Новичок».
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