

В Польше во время драки погиб гражданин Грузии

12.10.2020 14:49





В Польше во время драки погиб гражданин Грузии, 43-летний Вано Санеблидзе, сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на информацию польских СМИ.



Санеблидзе работал на заводе в городе Осиу. У него произошел конфликт с начальником по поводу зарплаты, отмечает «Рустави-2».



Между тем польские источники сообщают, что 11 октября поступила информация о смерти на заправочной станции в Осиу мужчины, который ранее участвовал в драке. В связи с этим полиция задержала одного человека. В полиции не сообщают, является ли задержанный гражданином Грузии. Отмечается, что расследование должно определить, виновен ли задержанный в убийстве.



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