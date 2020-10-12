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В Польше во время драки погиб гражданин Грузии
12.10.2020 14:49
В Польше во время драки погиб гражданин Грузии, 43-летний Вано Санеблидзе, сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на информацию польских СМИ.
Санеблидзе работал на заводе в городе Осиу. У него произошел конфликт с начальником по поводу зарплаты, отмечает «Рустави-2».
Между тем польские источники сообщают, что 11 октября поступила информация о смерти на заправочной станции в Осиу мужчины, который ранее участвовал в драке. В связи с этим полиция задержала одного человека. В полиции не сообщают, является ли задержанный гражданином Грузии. Отмечается, что расследование должно определить, виновен ли задержанный в убийстве.
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