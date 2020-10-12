

ОБСЕ/БДИПЧ ограничивает краткосрочную миссию по наблюдению за выборами в Грузии, Молдове и Украине

12.10.2020 16:43





Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней поездок, а также других ограничений и дефицита краткосрочных наблюдателей, предоставляемых государствами-членами, ОБСЕ/БДИПЧ решило ограничить свои миссии по наблюдению за выборами в Грузии, Молдове и Украине.



Согласно заявлению организации, в этих странах останутся только долгосрочные наблюдатели.



В заявлении говорится, что из-за необычной ситуации, созданной COVID-19, у стран-участниц ОБСЕ возникли проблемы с отправкой краткосрочного наблюдателя. Соответственно, БДИПЧ решило изменить формат трех видов мониторинга. Существующая ранее Миссия по наблюдению за выборами (EOM) будет заменена Миссией по ограниченному наблюдению за выборами (LEOMs), в которую входит группа экспертов и долгосрочных наблюдателей.





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