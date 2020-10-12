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Подкуп избирателей, угрозы, насильственные действия — промежуточный отчет АМЮГ
12.10.2020 18:05
Согласно второму промежуточному отчету Ассоциации молодых юристов Грузии о парламентских выборах 2020 года, был зафиксирован один случай пренебрежения требованием о разделении государства и партии, один случай подкупа избирателей, одиннадцать случаев угроз и насильственных действий и три случая создания препятствий для предвыборной кампании.
В организации отмечают, что по-прежнему остается вызовом персонализация правительственных проектов и аффилиация к конкретной партии, что воспринимается как часть кампании правящей партии, а также манипулирование волей избирателя.
«Сентябрь отличился насильственными действиями, что приняло тревожный характер вовремя насильственного противостояния в Болниси и Марнеули. Помимо этих событий, Ассоциации молодых юристов Грузии стало известно о случаях угроз и нападений на активистов оппозиционных партий [«Национальное движение», «Лело», «Стратегия строитель», «Лейбористы»]. Все они содержат признаки уголовного преступления», - заявляют в АМЮГ.
По их словам, как и в предыдущий отчетный период, со стороны властей и на этот раз были выявлены случаи препятствования предвыборной кампании [Лело и Демократическое движение единой Грузии], что наносит ущерб равноправной избирательной среде.
В отчете также представлена информация о нарушениях несколькими муниципалитетами требований избирательного законодательства.
Наблюдатели АМЮГ данные нарушения выявили в сентябре месяце. За предвыборными процессами АмюГ наблюдает в рамках долгосрочной миссии наблюдения с помощью 9 региональных наблюдателей в Тбилиси, Аджарии, Гурии, Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Шида и Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и Кахетии.
Примерно такие же нарушения были выявлены организацией «Справедливые выборы) (ISFED). Предполагаемый подкуп избирателей, проекты, объявленные для завоевания сердец избирателей, предполагаемое давление и насилие, вмешательство церкви в избирательную кампанию и т. д. – это те вопросы, которые были отражены в третьем промежуточном отчете предвыборного мониторинга ISFED. Отчет в основном охватывает период с 4 августа по 5 сентября 2020 года, а также события, произошедшие до 4 августа.
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