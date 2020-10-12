

По делу Давид Гареджи опрошен бывший премьер-министр Зураб Ногаидели

12.10.2020 21:05





В рамках текущего расследования по делу Давид Гареджи в прокуратуре опрошен бывший премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели.



Как сообают в прокуратуре, опрос экс-премьера состоялся в минувшие дни. На данный момент неизвестно, какие были вопросы у следствия к Зурабу Ногаидели.



Для справки, Генпрокуратура Грузии задержала бывшего председателя грузино-азербайджанской комиссии по делимитации и демаркации Ивери Мелашвили и члена этой комиссии Наталью Ильичеву. По информации прокуратуры, экспертизой установлено, что обвиняемые в процессе делимитации государственной границы между Грузией и Азербайджаном руководствовались пограничными линиями карт, изданных в 1970-80 годах, что существенно противоречит историческим границам Грузии, в том числе в отношении монастырского комплекса Давид-Гареджи.



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